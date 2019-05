Ciclista Dario Cataldo vence 15ª etapa do Giro d’Italia

COMO, 26 MAI (ANSA) – O ciclista italiano Dario Cataldo superou o compatriota Mattia Cattaneo e venceu a 15ª etapa do Giro d’Italia, em um percurso de 232 quilômetros entre Ivrea e Como.

No entanto, o equatoriano Richard Carapaz manteve a camisa rosa.

Cataldo, que é da equipe cazaquistanesa Astana, completou a prova em 5h48m15s, superando Cattaneo e o britânico Simon Yates.

O atual dono da camisa rosa terminou em quinto, a 11 segundos de distância do primeiro colocado.

Na luta pela camisa rosa, Carapaz é seguido de perto pelo esloveno Primoz Roglic e o italiano Vincenzo Nibali.

Os ciclistas da prova descansarão nesta segunda-feira (27) e o Giro retornará no dia seguinte, com a 16ª etapa da prova. O circuito terá 194 quilômetros e será realizado entre as cidades de Lovere e Ponte Di Legno, na região da Lombardia.(ANSA)