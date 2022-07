Cicinho zoa palmeirenses após classificação do São Paulo: ‘Tá sem mundial e tá triste’ Ex-jogador do Tricolor não perdoou a torcida do Palmeiras após queda na Copa do Brasil

Ex-lateral do São Paulo, Cicinho usou as redes sociais para alfinetar palmeirenses após a classificação do Tricolor sobre o Alviverde nesta quinta-feira, na Copa do Brasil. No vídeo, o ex-jogador brinca com os torcedores do Palmeiras e chama a filha para participar da zoação.

– Agora eu quero ver os palmeirenses mandando mensagem no Instagram, invadindo minhas redes. Toma, porcada. E tem um recadinho para vocês – disse Cicinho, que passou a bola para a filha Eloá, de 8 anos.

– O Palmeiras não tem mundial – completou a filha.

– Ih, tá sem mundial e tá triste, tá tristinho. Aqui não, nós passamos o carro – finalizou o ex-lateral.

O Palmeiras venceu o São Paulo no Allianz Parque por 2 a 1, mas acabou derrotado nos pênaltis. No jogo de ida, o Tricolor havia vencido por 1 a 0. Cicinho jogou mais de 150 partidas pelo São Paulo nos anos 2000 e conquistou uma Libertadores e um Mundial pelo clube, em 2005.

