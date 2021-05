Cicinho, ídolo do São Paulo, provoca Palmeiras e ‘desenterra’ Mundial: ‘Não sabem como se comemora isso’ Ex-jogador usou as redes sociais para continuar provocando o rival

As provocações após o título do São Paulo diante do Palmeiras não foram interrompidas nesta segunda-feira. Cicinho, ídolo tricolor, usou as redes sociais para cutucar o rival. Em seu perfil no Instagram, o ex-jogador rebateu torcedores alviverdes citando o Mundial.

– O engraçado é os palmeirenses falando que estamos comemorando como se fosse mundial, sendo que eles nem sabem como se comemora isso – publicou Cicinho.

– Chora não, neném. Obrigado, Tricolor. Estava engasgado – concluiu o ídolo.

Com o triunfo diante do rival, o São Paulo quebrou uma escrita de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista.

