Cicinho confessa que já chegou bêbado em treinos do Real Madrid e da Roma Ex-jogador lembrou como era fácil conseguir bebida "de graça" e lembrou do "jeitinho" que dava para tentar esconder a ressaca

Ex-jogador de futebol e atual comentarista esportivo, Cicinho deu entrevista a uma série da “EPTV” chamada “Ressaca”, que fala do efeito do alcoolismo no corpo. Ele relembrou sua relação com o vício e citou histórias na Roma e no Real madrid





Durante seu depoimento, Cicinho lembrou como era fácil conseguir bebida “de graça” e lembrou do “jeitinho” que dava para tentar esconder a ressaca no Real Madrid.

– Se você me perguntar se eu já fui treinar bêbado no Real: já. E tomava café para tirar o bafo, banho de perfume. Falando na minha profissão, como ex-atleta profissional de futebol, era fácil, não precisava de dinheiro para conseguir (bebida). As pessoas tinham prazer em te dar em restaurante, tudo – destacou.

+ Mourinho quer Reinier, Everton Cebolinha fecha com Flamengo… O Dia do Mercado!

Cicinho falou ainda que começou a beber no inicio da adolescência.

– Aos 13 anos de idade, quando eu provei álcool pela primeira vez, eu nunca mais parei. Tinha um barzinho perto, por ser menor tentava esconder, pedia para quem era de maior comprar e ficava bebendo escondido dos pais, da polícia – revelou.

O ex-lateral da Seleção lembrou de episódios após lesão no joelho durante sua passagem pela Roma. Ele destacou também que passou por um processo de “interdição” onde os pais passaram a tomar conta de seu patrimônio.

– Começava a beber depois do treinamento. Eu fazia o trabalho de fisioterapia, voltava para casa umas 14h, 14h30 e só parava de beber 4h (da manhã). Cada vez que eu chegava embriagado na Roma, os dirigentes viam e isso fazia com que eu caísse em descrédito – disse.

– Meu pai e minha irmã cuidavam dos meus bens, e eles tentaram entrar com pedido de intervenção dos meus bens. Eu não tinha condições de administrar o que eu tinha – concluiu.

E MAIS:

E MAIS: