Cicinho chama Palmeiras de ‘porco assado’ e ‘sem mundial’ e Marcos libera: ‘Pode zoar porque merecemos’ Ídolos de São Paulo e Palmeiras os ex-jogadores tiveram reações bem diferentes após a eliminação do Palmeiras

A eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil promete repercutir ao longo desta semana. Nos pênaltis, o CRB eliminou o atual campeão do torneio, Palmeiras, e avançou às oitavas de final do torneio. Além das provocações de torcedores rivais nas redes sociais, o ex-jogador e ídolo do São Paulo, Cicinho, também aproveitou o momento para zombar do alviverde. Até mesmo o ex-goleiro Marcos reconheceu que merece ser alvo de brincadeiras.

Em seu perfil no Instagram, o ídolo palmeirense publicou uma mensagem “liberando” as gozações que iria receber após o vexame e enalteceu a atuação do goleiro do CRB, Diogo Silva.

Não deu outra. Em questão de minutos, Cicinho publicou uma imagem em seu perfil na mesma rede social para brincar com a eliminação do rival. Na publicação, ele retrata um porco sendo assado e recorda o icônico “sem mundial”.

Cicinho tirou sarro do Palmeiras após a eliminação desta quarta-feira (Reprodução: Instagram)

Além de Cicinho, torcedores rivais também não “perdoaram” o Palmeiras nas redes sociais.

