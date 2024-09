CIC Connection supera expectativas e já pensa em 2ª edição

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2024 - 16:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 SET (ANSA) – Cerca de 800 pessoas participaram da primeira edição da conferência de gestão e inovação CIC Connection, realizada em 4 e 5 de setembro, em Caxias do Sul, em meio ao processo de retomada de uma região fortemente atingida por chuvas e deslizamentos em maio passado.

“A avaliação do público participante indica que o balanço do evento é extremamente positivo, superando inclusive as nossas expectativas iniciais”, disse Celestino Oscar Loro, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), organizadora da conferência.

“A reação mais marcante foi a lotação completa do Teatro da UCS [Universidade de Caxias do Sul], com todas as inscrições esgotadas. Os participantes se mostraram muito receptivos, aproveitando ao máximo os conhecimentos e insights apresentados para aplicar em suas empresas e transformar o cenário econômico regional”, acrescentou.

O evento, feito em colaboração com as empresas Tramontina, Marcopolo, Círculo Saúde e Sicredi Pioneira, reuniu oito palestrantes de renome nacional e internacional para discutir temas como gestão, liderança, inovação e empreendedorismo e colocou Caxias do Sul e a Serra Gaúcha no radar das melhores conferências de qualificação para a alta gestão no Sul do Brasil, aos moldes do HSM+ em São Paulo.

O sucesso foi tamanho que a CIC já trabalha em uma segunda edição do evento para o ano que vem. “Já contamos com o interesse de patrocinadores em renovar a parceria para a próxima edição. Estamos entrando na fase de planejamento e, nos próximos dias, deveremos divulgar a data para 2025”, declarou Oscar Loro.

Durante o CIC Connection, o economista-chefe do banco BTG Pactual, Mansueto Almeida, também traçou um panorama otimista da economia brasileira, com crescimento acima da expectativa, mas alertou para a necessidade de segurança jurídica, simplificação do sistema tributário e controle dos gastos públicos.

“Esse crescimento depende de muitas coisas, inclusive da capacidade de o governo cumprir as regras fiscais”, alertou.

Os outros palestrantes foram a jornalista Izabella Camargo, especialista em saúde mental e produtividade sustentável; Guilherme Paulus, fundador da CVC Turismo e presidente da GJP Holding e Participações; a jornalista Márcia Monteiro Mello, pesquisadora de gerações e de tendências da nova longevidade; Tatiane Tieme, CEO da consultoria GPTW; José Salib Neto, cofundador da HSM; Moisés Marques, sócio-fundador da Corall Consultoria; e Junior Borneli, CEO da StartSe. (ANSA).