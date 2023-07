CIC Caxias celebra 122 anos e premia empresas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), cidade intimamente ligada à imigração italiana, celebrou 122 anos de fundação e premiou na noite de segunda-feira (3) os vencedores do 14º Troféu Ítalo Victor Bersani, que homenageia o fundador da entidade.

Os vencedores foram a Metalcubas, na categoria Indústria; a Pole Modas, na categoria Comércio; a Caminho Rede de Ensino, na categoria Serviços; e Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas Caxias), como Menção Honrosa.

Em seu pronunciamento, o presidente da CIC Caxias, Celestino Oscar Loro, parabenizou os vencedores e disse acreditar que a conquista do Troféu Ítalo Victor Bersani é um incentivo para que continuem trilhando o caminho do sucesso.

“”A CIC Caxias, ao longo de sua trajetória, tem se dedicado incansavelmente ao fortalecimento do setor empresarial, ao fomento da inovação, à defesa de interesses coletivos e à busca por um ambiente de negócios cada vez mais voltado para o crescimento”, declarou.

A cerimônia também contou com a participação do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, do presidente da Câmara de Vereadores da cidade, José Dambros, do deputado estadual Carlos Búrigo, ex-presidentes da CIC Caxias, além de conselheiros, diretores e funcionários da entidade. A abertura do evento coube ao saxofonista Ismael Morais.

Premiados – Sérgio Luiz Isoton, diretor da Metalcubas, fabricante de cubas metálicas para indústrias de equipamentos para alimentação, disse que a vitória se deve aos colaboradores.

“São eles que, com o seu trabalho constante e muita dedicação, fazem da Metalcubas uma empresa forte e reconhecida em muitos mercados, com equipamentos de qualidade e de confiança”, ressaltou.

Já Diva Posser, sócia-fundadora da Pole Modas, dona de quatro lojas físicas e um e-commerce de moda feminina, agradeceu à CIC Caxias e afirmou que sua empresa “dispõe da energia da nova geração”, que proporciona “impulso, gás, vitalidade, modernidade e continuidade”. “Nossa missão é provocar na mulher o prazer de se sentir feliz, confiante e dona de si”, enfatizou.

Por sua vez, Maristela Tomasi Chiappin, diretora-presidente da Caminho Rede de Ensino, afirmou que a premiação é um “fato marcante na história da empresa”, além de evidenciar “a seriedade do nosso trabalho” e comprovar a “excelência do que entregamos diariamente há 35 anos”.

Já Rossano Fernando Boff, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul, agradeceu pela menção honrosa” e disse que o reconhecimento é “fruto de muito trabalho e envolvimento com o comércio varejista e também com a nossa comunidade”. “Só quem vive no varejo sabe como é importante ter uma parceria forte para compartilhar os desafios. Como representantes do comércio, somos a força e a voz da nossa categoria”, completou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias