Ciborgue humano: mulher detém recorde mundial com 52 implantes no corpo

Ela tem uma personalidade magnética – literalmente. Anastasia Synn, 48 anos, da Califórnia, agora detém o Recorde Mundial do Guinness para a mulher com mais implantes tecnológicos em seu corpo. A ciborgue tem 52 implantes – incluindo o maior ímã já implantado dentro de uma pessoa, diz o Guinness.

Ela também possui um implante magnético na orelha que emite som. Ela pode ouvir dentro de sua cabeça com um fio de cobre ou um receptor Bluetooth – e possui uma série de outras habilidades especiais.

“Encontrar o brinco perdido de alguém também tem sido muito útil ao longo dos anos”, disse elaaa ao Guinness sobre seus poderes magnéticos. Ela pode abrir fechaduras, bem como ligar computadores, porque cerca de metade dos seus implantes são microchips.

Synn, que nasceu em Toronto, no Canadá, inicialmente gostou da ideia de poder programar chips implantados com seu telefone, creditando a inspiração à filha.

“Minha filha originalmente perguntou se ela poderia conseguir um implante de microchip para desbloquear seu computador como uma garota gamer que ela viu online, e eu disse: ‘Não, é melhor você me deixar fazer isso primeiro para que eu possa ter certeza de que é seguro’”, ela disse.

Os implantes de Synn em sua mão esquerda dão a ela uma espécie de sexto sentido. “Posso dizer se o seu micro-ondas está vazando muita radiação. Minha mão vibra”, explicou ela.

Ela também pode determinar se uma caixa de energia está recebendo energia suficiente e sentir fios energizados atrás de uma parede.

Seus implantes podem até fazer ligações.

“O que está no meu pulso esquerdo liga para o telefone da minha filha e o que está no meu pulso direito liga para o telefone do meu marido”, observou ela.

Ela homenageia seu falecido marido com um microchip. “O chip no meu coração quando escaneado representará nosso casamento”, disse Synn ao Guinness. Ela é viúva de John Edward Szeles, também conhecido como o “Freddy Krueger da comédia”.

“A última coisa que disse a ele foi: ‘Eu te amo, querido, estarei com você quando você acordar do seu cochilo’”, disse Synn ao Las Vegas Review-Journal no ano passado.

O comediante e mágico stand-up morreu em sua casa em Las Vegas em fevereiro de 2022, após uma longa batalha contra doenças cardíacas. Ele tinha 63 anos.

Synn disse ao Post na quinta-feira que está refazendo o implante das cinzas de seu marido em silicone, sem ímãs.

“A cola sob o revestimento biosseguro se soltou”, revelou ela. “Um dia estiquei os braços acima da cabeça e meu antebraço tremeu. Foi enervante, para dizer o mínimo.”

As modificações corporais de Synn foram realizadas por um cirurgião clandestino “faça você mesmo” e também por uma enfermeira – com uma agulha hipodérmica e um êmbolo ou um bisturi, relata o Guinness.

“Eu mesma coloquei alguns e um amigo me ajudou com alguns que eu não conseguiria fazer sozinho”, disse ela.

Colocar implantes no corpo traz riscos, alertou ela.





“Se eu descobrir que tenho algum tipo de doença que exija ressonâncias magnéticas regulares, com certeza retirarei todos os meus implantes”, disse ela.

E alguns implantes são feitos com revestimentos experimentais – expondo potencialmente Synn a toxinas.

Ela disse que a certa altura teve seus dentes removidos para obter dentaduras ciborgues que ela poderia colocar e retirar quando quisesse, mas seu dentista não conseguia descobrir o que ela queria.

“Fiquei sem dentes por seis meses, causando uma mudança no formato da parte inferior do rosto e uma série de problemas subsequentes”, disse Synn. “Desisti do meu desejo de fazer dentaduras ciborgues.”

Ela também tentou, sem sucesso, reconstruir um computador dentro da perna – mas precisaria de uma bateria de lítio, que é mortal e não deveria ser implantada no corpo.

Synn presta muita atenção aos seus implantes para ter certeza de que eles não estão quebrando, porque se estiverem, eles precisam ser removidos e substituídos.

“Outro dia quebrei meu polegar na porta e fiquei preocupada por ter quebrado um dos implantes de vidro, mas ele sobreviveu”, lembrou ela.

Synn aprendeu sobre seu recorde mundial no set do programa de TV italiano do Guinness, “Lo Show dei Record”. Ela alcançou o feito em fevereiro.

Ela brincou dizendo que talvez consiga inventar um novo recorde – para o maior número de cirurgias de remoção em um dia.

