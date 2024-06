Cianorte-PR e Avenida-RS vencem jogos atrasados e dupla alagoana entra no G-4 na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 0:16 Para compartilhar:

Nove partidas movimentaram a Série D do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, seis pela décima e atual rodada, uma pela oitava e duas pela terceira. Cianorte-PR e Avenida-RS assumiram as primeiras colocações e a dupla alagoana CSE e ASA entrou no G-4.

No Grupo A8, os dois jogos foram pela terceira rodada. O Cianorte assumiu a liderança com 15 pontos após vencer o Brasil-RS por 1 a 0. Os gaúchos estão na lanterna (8º) com oito pontos, mas com dois jogos a menos, assim como os paranaenses.

Na vice-liderança aparece o Avenida-RS, que chegou a 14 ao vencer o Novo Hamburgo-RS por 2 a 1. O Avenida é outro time que também tem dois jogos a menos, enquanto o adversário, sexto com dez pontos, não tem mais jogos atrasados.

No Grupo A4, CSE-AL e ASA-AL chegaram a 15 pontos no G-4 após vencerem Jacuipense-BA (2 a 1) e Juazeirense-BA (2 a 0), respectivamente. Na mesma chave, o Sergipe, ainda lanterna (8º) com oito pontos, surpreendeu ao vencer por 2 a 0 o Itabaiana-SE, que segue líder com 20. O Retrô-PE é vice-líder com 17, pois venceu o Petrolina-PE por 1 a 0.

No Grupo A1, o São Raimundo-RR, sétimo com dez pontos, goleou o Porto Velho-RO, vice-líder com 21, por 4 a 1. Outra surpresa foi a vitória do Fluminense-PI (13 pontos) por 1 a 0 contra o líder Altos-PI (15).

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

São Raimundo-RR 4 x 1 Porto Velho-RO

Fluminense-PI 1 x 0 Altos-PI

Santa Cruz-RN 2 x 2 Potiguar-RN

Jacuipense-BA 1 x 2 CSE-AL

ASA-AL 2 x 0 Juazeirense-BA

Sergipe-SE 2 x 0 Itabaiana-SE

Retrô-PE 1 x 0 Petrolina-PE

Avenida-RS 2 x 1 Novo Hamburgo-RS

Cianorte-PR 1 x 0 Brasil-RS