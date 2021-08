Cia Hering quase triplica receita no 2º tri, mas lucro cai

(Reuters) – A varejista de moda Cia Hering quase triplicou suas receitas no segundo trimestre, beneficiando-se da reabertura de suas lojas físicas, mas isso não se refletiu na última linha do resultado, diante de efeitos extraordinários.

A companhia anunciou nesta quinta-feira que sua receita líquida de abril a junho somou 353,2 milhões de reais, um salto de 197,2% ante mesma etapa do ano passado, quando governos baixaram fortes restrições sociais para conter a pandemia da Covid-19, inclusive o fechamento de lojas por meses.

Segundo a Cia Hering, no entanto, novas restrições neste ano ligadas a uma segunda onda da doença prejudicaram parcialmente suas vendas, mas no final do trimestre, já com funcionamento integral, atingiam níveis superiores aos de mesma etapa de 2019.

Porém, o lucro líquido do trimestre, de 7,1 milhões de reais, foi bastante inferior ao de um ano antes, quando tinha atingido 126,9 milhões, beneficiado pelo reconhecimento de um crédito judicial ligado a um processo fiscal.

O mesmo efeito valeu para o desempenho operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda), que somou 21,8 milhões de reais no trimestre, 70,2% menor do que um ano antes.

Em abril, o Grupo Soma anunciou acordo para incorporar a Cia Hering, numa operação avaliada na época em cerca de 5,32 bilhões de reais.

(Reportagem de Aluísio Alves)

