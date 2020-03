Cia. Hering decide fechar todas as lojas próprias e recomenda o mesmo para rede

A Cia. Hering decidiu fechar as duas lojas próprias por tempo indeterminado, por conta do surto de coronavírus.

A empresa recomenda o mesmo para toda a sua rede, no que diz respeito a lojas físicas em shopping centers e ruas.

A companhia já adotou o regime de home office para as áreas administrativas desde a semana passada.

Em relação às fábricas, a Cia. Hering decidiu fechá-las por 15 dias, prazo que pode ser prorrogado, além da redução em 20% no contingente do centro de distribuição, com maior foco no e-commerce.