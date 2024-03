Chuvas torrenciais no Paquistão deixam mais de 30 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/03/2024 - 14:17 Para compartilhar:

Mais de trinta pessoas morreram nos últimos dias devido às fortes chuvas no Paquistão, informaram as autoridades locais neste domingo (3).

As intensas chuvas, que começaram na quinta-feira (29), causaram problemas em várias regiões do país, levando as autoridades da província de Baluchistão, no sudoeste, a fechar as escolas por uma semana.

“Devido às chuvas constantes dos últimos quatro dias na província de Khyber Pakhtunkhwa, 27 pessoas perderam a vida no total”. Uma pessoa também morreu em um deslizamento de terra, declarou o porta-voz da autoridade regional de gestão de desastres, Taimur Ali Jan, à AFP.

Mais de 150 casas foram afetadas.

Na quinta e sexta-feira, cinco pessoas morreram em Baluchistão devido ao colapso de imóveis, disse o diretor provincial do gabinete de gestão de emergências, Jahanzain Jan.

Várias estradas foram danificadas e algumas aldeias da região ficaram inacessíveis.

Em Gilgit-Baltistão, no norte, as principais estradas ficaram bloqueadas, conforme relatado por veículos locais.

O serviço meteorológico paquistanês previu mais chuvas e nevascas para este domingo.

