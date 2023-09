Chuvas torrenciais deixam um morto e dois desaparecidos na Espanha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 6:15 Compartilhe

As chuvas torrenciais que afetam a Espanha desde o fim de semana deixaram um morto e dois desaparecidos, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira.

Uma pessoa faleceu no município de Casarrubios del Monte, perto da cidade de Toledo, na região de Castilla-La Mancha (centro), anunciou o presidente da região, Emiliano García-Page.

Na localidade de Aldea del Fresno, na região de Madri, duas pessoas, pai e filho, são consideradas desaparecidas depois que o veículo que estavam foi arrastado pela cheia de um rio, informou o porta-voz dos serviços de emergência da capital, Javier Chivite.

As chuvas, provocadas pelo fenômeno meteorológico classificado como “Dana” (Depressão Isolada em Níveis Altos), afetaram em particular as regiões de Madri e de Castilla-La Mancha, com rodovias e ferrovias bloqueadas, assim como ruas inundadas.

Apesar da redução do nível da chuva, a Agência Estatal de Meteorologia mantém o alerta amarelo para sete regiões, incluindo Madri, Castilla-La Mancha, Catalunha, Baleares e o País Basco.

As autoridades de Madri pediram à população que permaneça em casa na medida do possível, para evitar deslocamentos na capital, cujos acessos de entrada estavam em colapso nesta segunda-feira.

No domingo, os habitantes de Madri receberam um aviso de emergência inédito nos telefones celulares, com pedidos para que não utilizassem os veículos e continuassem em casa.

