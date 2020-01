Chuvas: Rio Acre ultrapassa cota de alerta em 30 centímetros

O nível do Rio Acre já ultrapassou em 30 centímetros a cota de alerta, definida em 13,50 metros, após as chuvas registradas nos últimos dias. De acordo com nota divulgada pela prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, medição feita nesta terça-feira (7) ao meio-dia, mostra que o nível do rio atingiu 13,80 metros.

No sábado (4), o nível estava em 11,93 metros, passou a 12,79 metros no dia seguinte, e a 13,41 metros ontem (6). Caso a situação não se reverta, os primeiros bairros da capital atingidos seriam Ayrton Sena, Santa Terezinha e Baixada da Habitasa.

As chuvas têm afetado outras bacias da região, como a do Rio Juruá, que também ultrapassou o nível de alerta, colocando em risco a cidade de Cruzeiro do Sul.

Diante da situação, a prefeitura de Rio Branco preparou o Parque de Exposição Wildy Viana, para o caso de ser necessária a remoção de famílias.

“Equipes do município realizaram a limpeza e organização de uma quadra com dois galpões, áreas dos banheiros e cozinha”, diz nota emitida pela prefeitura.