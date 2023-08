Chuvas provocam 24 mortes na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 6:09 Compartilhe

Ao menos 24 pessoas morreram, nove delas no colapso de um templo, e dezenas estão desaparecidas depois das fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na região norte da Índia, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (14).

As chuvas torrenciais arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes nos estados de Uttarakhand, onde pelo menos oito pessoas morreram desde sexta-feira, e Himachal Pradesh, o mais afetado, com 16 vítimas fatais nas últimas 24 horas, nove delas no desabamento de um templo na capital Shimla.

Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência e gravidade.

A monção é responsável por quase 80% das chuvas em um ano no sul da Ásia e é vital para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provoca muita destruição.

