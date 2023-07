Chuvas no sudoeste do Japão deixam ao menos 2 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 9:49 Compartilhe

Ao menos duas pessoas morreram e centenas de milhares foram convidadas a deixar suas casas nesta segunda-feira (10) no sudoeste do Japão, depois que a agência meteorológica nacional alertou sobre as “chuvas mais intensas registradas” na região.

Uma mulher de 77 anos morreu em um deslizamento de terra na zona rural de Fukuoka, informou o corpo de bombeiros do município.

O marido da idosa foi resgatado e levado para o hospital.

Outras 10 pessoas desapareceram em outro deslizamento de terra na cidade de Kurume, na região de Fukuoka.

Nove delas sobreviveram, mas um homem de 70 anos morreu, disse o oficial de gestão de catástrofes da cidade.

Três pessoas são consideradas desaparecidas devido a outro deslizamento de terra na cidade de Karatsu, município de Saga, vizinho de Fukuoka, informaram as autoridades locais.

Mais de 420.000 moradores dos municípios de Fukuoka e Oita receberam alertas para abandonar suas casas, com a mensagem: “Sua vida está em perigo, você deve tomar uma ação imediatamente”.

Também foram emitidos alertas menos graves para os moradores de outras áreas de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi e Oita, com pedidos de evacuação para áreas de risco.

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) advertiu que as fortes chuvas ameaçam provocar inundações e deslizamentos de terra em Fukuoka e Oita.

“Um alerta especial de chuva forte foi emitido para os municípios da província de Fukuoka. Esta é a chuva mais intensa já registrada na região”, afirmou Satoshi Sugimoto, do departamento de previsões da AMJ.

