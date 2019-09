Chuvas no Paraná afetam mais de 23 mil pessoas, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Paraná informou hoje (20) que 23.146 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas nos últimos dias no estado. De acordo com balanço de ocorrências divulgado pelo órgão, 5,4 mil casas foram danificadas pelos temporais com granizo, além de vendavais. Uma frente fria está provocando áreas de instabilidade na região.

Entre os dias 18 e 19, as chuvas fortes atingiram 25 municípios do Paraná, a maioria em Curitiba e região metropolitana e nos Campos Gerais, região que fica a cerca de 100 quilômetros da capital do estado.

De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas ficaram feridas, uma em Carambeí e outra em Fazenda Rio Grande. Nenhuma morte foi registrada.

Segundo o boletim, 280 pessoas permanecem desalojadas e 21 desabrigados em todo o estado. A Defesa Civil define como desalojado quem deixa sua casa em virtude do desastre, mas que não necessita de abrigo público por se refugiar na casa de parentes ou amigos. O desabrigado é considerado aquele que deixa sua casa e precisa recorrer a um abrigo público.

A cidades mais atingida foi Carambeí, na região dos Campos Gerais, que teve 6.234 pessoas afetadas, 112 que permanecem desalojadas e 21 que permanecem desabrigadas. O município teve 2 mil casas danificadas após uma tempestade com granizo no dia 18.

A segunda cidade com maior número de afetados foi Contenda, na região metropolita, que teve 3.960 afetados e 800 residências atingidas, porém não teve nenhum desalojado ou desabrigado após uma tempestade com granizo também no dia 18. A segunda cidade com maior número de desalojados foi Teixeira Soares, nos Campos Gerais, que teve 100 desalojados e 400 afetados. O número de casas danificadas foram 800, após uma tempestade com vendaval no dia 18.

A única cidade com ocorrência no dia 19 foi Umuarama, no noroeste do Paraná. Após uma tempestade com vendaval, o município teve 40 pessoas afetadas, mas nenhum desalojado ou desabrigado, mas 12 casas danificadas.

Nesta sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para todo o Paraná e para o norte de Santa Catarina. Segundo o instituto, os ventos intensos podem provocar queda de granizo, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

De acordo com o Inmet, em caso de rajadas de vento, o cidadão não deve se abrigar debaixo de árvores ou estacionar os veículos embaixo de torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso emergência, basta ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).