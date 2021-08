Chuvas no Meio-Oeste pressionam milho e soja em Chicago

Por Christopher Walljasper

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros mais ativos do milho e da soja fecharam em queda nesta quinta-feira, com chuvas benéficas no Meio-Oeste dos Estados Unidos pressionando os mercados, enquanto as vendas de exportação limitaram perdas.

O trigo encontrou apoio técnico, obtendo também suporte de preocupações de oferta mundial restrita.

O milho mais ativo recuou 1 centavo para 5,5075 dólares o bushel, enquanto o contrato mais próximo ganhou 1,50 centavo de dólar, em 5,5275 dólares.

O trigo avançou 13,75 centavos de dólar, para 7,3925 dólares o bushel, enquanto a soja recuou 6,50 centavos de dólar, em 13,2625 dólares o bushel.

Os contratos mais próximos da soja também subiram, marcando alta de 21,50 centavos de dólar, para 13,6750 dólares o bushel.

Os traders disseram que o mercado estava no padrão de espera, aguardando o impacto da chuvas recentes no Meio-Oeste, uma vez que a colheita pode começar nas próximas semanas no sul dos Estados Unidos.

“É um mercado que ainda não tem rumo e está flutuando entre questões técnicas”, disse Don Roose, presidente da US Commodities. “Os baixistas não querem ir muito longe, sabendo que conforme você recua, você vê uma aceleração na demanda”.

À medida que os agricultores se preparam para a colheita, há menos produtores com milho e soja de safra antiga nos estoques, tendo vendido os grãos no início do ano, quando os preços estavam perto das máximas de diversos anos. Essa falta de vendas pode evitar que os preços caiam tão cedo quanto nos anos anteriores.

(Por Christopher Walljasper)

Veja também