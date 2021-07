Chuvas na Índia matam mais de 250 pessoas em 3 dias

NOVA DELHI, 26 JUL (ANSA) – Ao menos 251 pessoas morreram em inundações e deslizamentos nos últimos três dias na Índia, informam as autoridades nesta segunda-feira (26).

A maior parte delas estava no estado de Maharashtra e, conforme a mídia local, há quase 100 desaparecidos. Mas, há registros de diversos desastres naturais em Karnataka e Himachal Pradesh.

A Índia vive o período das monções, que ocorre entre junho e setembro, e as fortes chuvas devem continuar por mais um tempo.

Apesar de fundamental para o desenvolvimento da região, todos os anos as monções causam inúmeras mortes no país.

Segundo o jornal “Hindustan Times”, a partir do próximo domingo (1°), o alerta máximo para fortes chuvas atingem uma grande área do norte do país, incluindo o “Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat e partes de Uttar Pradesh”.

A quantidade de pessoas evacuadas de suas casas já passa de 135 mil e dezenas continuam presas em áreas alagadas, com várias sendo resgatadas nos tetos de suas residências por helicópteros das equipes de resgate. (ANSA).

Veja também