Chuvas na Argentina limitam perdas de safra por seca, dizem especialistas

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina, um grande exportador de grãos, deve ter mais chuvas abundantes nos próximos dias e um mês de precipitação próximo da média pela frente, disseram especialistas em clima, o que deve limitar as perdas recentes de safra de um período prolongado de seca desde dezembro.

O longo período de seca, encerrado pelas chuvas que chegaram no início desta semana, levou a bolsa de grãos de Rosário a reduzir suas previsões para as colheitas de milho e soja.

A Argentina depende fortemente das exportações agrícolas para obter moeda estrangeira e atualmente está negociando com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para renovar mais de 40 bilhões de dólares em dívidas que não pode pagar, e precisa reforçar as reservas e reduzir seu déficit fiscal.

Especialistas em clima disseram que as chuvas devem interromper as perdas nas plantações de soja e milho, embora alguns danos irreversíveis já tenham sido causados.

Cristian Russo, agrônomo-chefe da bolsa de Rosário, disse que vê uma mudança para padrões climáticos favoráveis ​​para o restante da temporada 2021/22.

“Houve uma mudança na dinâmica e essa mudança significa que não teremos que fazer um corte semelhante em um futuro próximo na Argentina e a situação provavelmente não vai piorar”, disse ele, acrescentando que não espera que perdas sejam recuperadas.

O maior exportador mundial de soja processada, e o segundo de milho, foi atingido por um duplo golpe dos padrões climáticos da La Niña nos últimos dois anos, que geralmente levam a menos chuvas no cinturão agrícola na região central do país.

Germán Heinzenknecht, meteorologista da Consultoria de Climatologia Aplicada, disse que o impacto do atual La Niña provavelmente diminuirá no próximo mês, um período chave para o desenvolvimento da soja, com chuvas apenas um pouco abaixo da média.

“Acho que podemos chegar em torno de 100 milímetros em geral, com corredores onde as perspectivas podem ser mais generosas. Com o La Niña em declínio, se essa dinâmica continuar, ficaremos bem, descontando os danos já causados”, disse.

As safras tardias de soja e milho que estão sendo plantadas agora precisarão de água nas próximas semanas, mas evitarão o impacto da seca que afetou principalmente o milho precocemente plantado.

(Reportagem de Maximilian Heath)

