Chuvas melhoraram condições da safra de grãos do RS, diz Emater

São Paulo, 30 – As lavouras de soja do Rio Grande do Sul estão se recuperando dos efeitos da prolongada estiagem, segundo a Emater. A empresa informa, em relatório distribuído há pouco, que as chuvas das últimas semanas em todas as regiões do Estado amenizaram os efeitos do déficit hídrico. Atualmente, 37% das lavouras gaúchas da oleaginosa estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 36% em floração e 27% em enchimento de grãos.

A umidade também contribuiu para melhorar a situação das lavouras de milho, com colheita de 24% da área até esta semana. “Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, que corresponde a 10% da área cultivada no Estado, as lavouras cultivadas em locais com irrigação apresentam produtividade inferior à estimada inicialmente, que é de 7.710 kg/ha.”

Também para o arroz as precipitações foram importantes.

“Contribuíram para a reposição dos mananciais hídricos, trazendo um alento aos produtores de arroz atingidos pelos efeitos da estiagem em dezembro e durante boa parte de janeiro”, disse a Emater.

Conforme a empresa, as lavouras do cereal mantêm bom estado de desenvolvimento.