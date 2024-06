Chuvas intensas na América Central deixam seis mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2024 - 15:22 Para compartilhar:

Seis pessoas morreram em El Salvador e na Guatemala devido às fortes chuvas que atingem a América Central desde sábado, informaram nesta segunda-feira (17) autoridades de ambos os países, que também relatam milhares de afetados por inundações e deslizamentos.

Em El Salvador, o país mais afetado, três pessoas morreram soterradas nesta segunda-feira devido ao desmoronamento de um talude de terra no distrito ocidental de Tacuba, departamento de Ahuachapán, reportou a Polícia na rede social X.

A primeira vítima mortal em El Salvador foi registrada no domingo, após a queda de uma árvore e de um poste sobre um carro que transitava por uma estrada na capital.

Nesse mesmo dia, à noite, o Congresso aprovou estado de emergência para facilitar a mobilização de recursos. O Ministério do Meio Ambiente anunciou que as chuvas continuarão no território salvadorenho e pediu à população que esteja alerta devido à “probabilidade muito alta de perdas e danos na infraestrutura, bem como interrupção na mobilidade e nos serviços”.

Na Guatemala, uma mulher de 59 anos e um homem de 68 morreram no domingo na aldeia Chacayá, no município indígena de Sacapulas (oeste), ao serem soterrados por uma parede que colapsou devido às precipitações, informou a instituição responsável pela defesa civil.

Segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), as chuvas continuarão na América Central e no sul do México, devido ao fato de que “uma ampla área de baixa pressão está se formando sobre a Baía de Campeche”.

“É provável que se forme uma depressão tropical ou tempestade tropical para meados da semana” na costa oeste do Golfo do México, advertiu a entidade científica.

A temporada de chuvas causa anualmente dezenas e até centenas de mortes e enormes danos à infraestrutura na América Central, uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas.

