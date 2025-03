Chuvas intensas devem atingir todo o Brasil nesta quinta-feira, dia 27

A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 27, mostra que chuvas intensas são esperadas em todas as regiões brasileiras. No entanto, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), elas não devem ser perigosas. O alerta amarelo que foi emitido diz respeito apenas aos perigos potenciais.

Segundo informações do instituto, as chuvas vão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos vão estar bastante intensos (40-60 km/h). Porém, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No entanto, alguns cuidados são necessários para que a população não sofra com as chuvas, caso a situação fique mais complicada durante o dia. Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não é recomendável que a população estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.