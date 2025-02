Chuvas intensas deixam ao menos 7 mortos em Pernambuco

(ANSA) – BRASILIA, 07 FEB – Subiu para sete o número de mortos em decorrência das intensas chuvas que afetam o Grande Recife, no Pernambuco, segundo informações da Defesa Civil divulgadas nesta sexta-feira (7).

Somente na capital foram registradas cinco vítimas, mesmo não sendo a cidade que teve o maior volume de precipitações nos últimos dois dias.

Uma mulher e sua filha morreram ontem (6) por causa da queda de uma barreira no bairro do Passarinho, zona norte do Recife.

Já no bairro Nossa Senhora da Conceição, município de Paulista, uma jovem de 24 anos morreu vítima de um choque elétrico, enquanto outra pessoa perdeu a vida na cidade de Camaragibe.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de precipitação desde a noite da quarta-feira (5) atingiu quase 200 mm, tornando-se a maior chuva registrada em fevereiro na história da cidade, uma das principais da região nordeste.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) expressou sua solidariedade com os familiares das vítimas e afirmou que “o Corpo de Bombeiros resgatou mais de 300 pessoas entre crianças e adultos”. Além disso, alertou para todos observarem “sempre os alertas para garantir a segurança das pessoas mais vulneráveis que estão nas periferias”.

As aulas foram suspensas e a distribuição de água foi afetada pelos temporais em Recife e municípios próximos. Para esta sexta (7), o Inmet prevê mais chuvas na capital pernambucana, que amanheceu com nuvens carregadas. (ANSA).