Chuvas em SP: peixes são encontrados em alagamento na ZN da cidade

Três peixes foram encontrados na manhã desta terça-feira (11) por funcionários do Aeroclube de São Paulo, no Campo de Marte, na zona norte da cidade, após o temporal que atingiu a capital paulistana durante todo a segunda-feira (10), de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, os peixes foram avistados depois que a água começou a baixar na manhã de hoje.

De acordo com Gianmarco Silva David, pesquisador científico, do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, os peixes são bagres da espécie Clarias Gariepinus.

Ainda de acordo com o G1, o Aeroclube pretende doar os peixes para o Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do governo do estado.