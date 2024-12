Chuvas em SP causam pontos de alagamentos, transbordamento de rio e transtornos na capital

As fortes chuvas que caíram na tarde desta quarta-feira, 25, em São Paulo, causaram transtornos na capital paulista, incluindo pontos de alagamentos, transbordamento de rio, quedas de árvores e imóveis que tiveram o serviço de energia elétrica interrompidos.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) chegou a decretar estado de atenção para toda a capital, e colocou em alerta a região da Subprefeitura de Itaquera, na zona leste, por conta do transbordamento do Rio Verde, na Rua Cunha Porã. Os estados de alerta e atenção foram finalizados às 19h15.

Um motociclista chegou a ser levado pelas enxurradas na Avenida Rebouças, mas, de acordo com a Defesa Civil, ele conseguiu escapar. No mesmo local, uma usuária do X (antigo Twitter) relatou ter tido o carro danificado durante a chuva.

“Hoje eu ‘tava’ na Rebouças e acho que foi a primeira vez na minha vida que eu passei por uma enchente bizarra. Um mano viu sua moto ir embora na correnteza e eu perdi o para-choque do meu carro nessa chuva. Bueiros abertos, cidade um caos (sic)”, relatou.

De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 11 pontos de alagamentos intransitáveis e cinco pontos transitáveis, por volta das 18h30. Entre as regiões mais críticas estão os bairros da Sé, no centro; As avenidas do Estado e Pompeia (zona sul e oeste, respectivamente); o bairro de Pinheiros (zona oeste) e de Santo Amaro e Vila Mariana, na região sul da cidade.

Mesmo com a perda de intensidade da chuva no começo da noite, locais como Avenida do Estado (zona sul), o Túnel Max Feffer e a Rua Brigadeiro Haroldo Veloso (em Pinheiros), a Rua Euclides Pacheco (Mooca), Avenida Santo Amaro (Santo Amaro) e o Túnel Ayrton Senna (Vila Mariana) ainda estavam como pontos intransitáveis, de acordo com o CGE.

Entre os maiores índices acumulados nas estações meteorológicas automáticas do Centro de Emergências Climáticas, estão:

– Vila Mariana – 63,8mm;

– Sé-CGE – 62,2mm;

– Jabaquara – 50,0mm;

– Pinheiros – 48,0mm;

– Santo Amaro – 39,2mm.

O Corpo de Bombeiros informou que, entre 13h e 18h40 desta quarta, precisou atender oito chamados para quedas de árvores. Em nenhuma dessas ocorrências foram constatadas vítimas.

Falta de energia

Também foram registrados imóveis sem energia na tarde desta quarta. Em São Paulo, o número de casas que ficaram sem energia elétrica foi de cerca de 34 mil. A Enel, concessionária responsável pelo serviço de distribuição, diz que as equipes trabalham para atender aos clientes afetados.

Conforme o CGE, a formação das pancadas de chuvas foi favorecida por um combinação do calor com a umidade proveniente da entrada da brisa marítima, na cidade de São Paulo.