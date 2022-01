Chuvas em São Paulo deixam 19 mortos e dezenas de desabrigados

BRASÍLIA (Reuters) – As pesadas chuvas que caíram no Estado de São Paulo desde a última sexta-feira deixaram até agora 19 mortos, incluindo sete crianças, de acordo com informações da Defesa Civil do Estado, depois que as tempestades causaram deslizamentos de terra e enchentes.

Outras nove pessoas ficaram feridas e quatro estavam desaparecidas, além de cerca de 500 famílias desabrigadas.

O governador de São Paulo, João Doria, sobrevoou as áreas afetadas na tarde deste domingo e afirmou que o governo do estado irá liberar 15 milhões de reais para as cidades afetadas.

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou em uma nota que estava acompanhando a situação das chuvas em São Paulo.

Na região metropolitana da capital, as cidades de Arujá, Francisco Morato, Embu das Artes e Franco da Rocha foram as mais afetadas pelas chuvas, que também atingiram pesadamente as cidades de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Monte Mor e Rafard, no interior do Estado.

Desde dezembro, as chuvas no Brasil já causaram alagamentos, deslizamentos e mortes no Nordeste e no Sudeste do país, especialmente na Bahia e em Minas Gerais, bloqueando estradas e deixando milhares de desabrigados.

As chuvas acima do esperado ameaçam atrasar as colheitas na região Centro-Oeste e causaram a suspensão de operações de mineração em Minas Gerais.

(Reportagem de Marcela Ayres)

