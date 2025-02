Chuvas elevam nível do Rio Tietê e fecham complexo turístico em Salto, em SP

O Complexo Turístico da Cachoeira em Salto, no interior de São Paulo, foi fechado às 16h de sábado, 1, devido ao risco de inundação após fortes chuvas na região e na Grande São Paulo. A Defesa Civil ordenou a interdição do local com previsão de reabertura neste domingo, 2.

A vazão do Rio Tietê, que pela manhã estava em 477 m³/s, chegou a 708 m³/s durante a tarde. A abertura das comportas da represa deve aumentar ainda mais o volume para evitar colapso no sistema.

Além do fechamento do complexo, a Rua 24 de Outubro alagou e o Memorial do Rio Tietê precisou ser evacuado, segundo informações do “g1”. As chuvas, que se intensificaram entre quinta, 30, e sexta-feira, 31, acumulam até 95 mm em áreas da Grande São Paulo, segundo o Cemaden e Inmet.