Chuvas e enchentes no Kentucky matam ao menos 25 pessoas

WASHINGTON, 30 JUL (ANSA) – Ao menos 25 pessoas, incluindo seis crianças, morreram por conta das fortes chuvas e inundações que atingem o estado de Kentucky, nos Estados Unidos, confirmou o governo local neste sábado (30).







Uma das situações mais dramáticas atinge um casal que perdeu os quatro filhos pequenos, que tinham entre dois a oito anos, quando o trailer em que a família morava foi arrastado pelas águas.

O governador Andy Beshear ainda alertou que o número de vítimas pode aumentar, mas reforçou que o estado vai ser reconstruído após a tragédia – considerada uma das piores já registradas no Kentucky.

Essa região do estado é a mesma que vem sendo afetada por diversos desastres climáticos, no que os especialistas apontam serem eventos visíveis das mudanças climáticas. Em dezembro do ano passado, o local registrou cerca de 60 mortes após a passagem de um tornado. (ANSA).