Chuvas devem favorecer agricultores da Austrália em 2020, diz analista

Nova York, 31 – Após três anos de seca na Austrália, que levaram aos recentes incêndios e provocaram quebra na safra de trigo, as condições climáticas voltam a favorecer os agricultores no País, avalia o analista de pesquisa climática da Refinitiv, Isaac Hankes. Os níveis de chuva aumentaram no mês passado e a expectativa do analista é de que essa tendência continue até 2020, com a chegada dos fenômenos climáticos Dipolo do Oceano Índico e La Niña no Oceano Pacífico. Fonte: Dow Jones Newswires