Chuvas deixam oito mortos no país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2024 - 16:36 Para compartilhar:

Oito pessoas morreram após fortes chuvas no país, que deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem luz no estado de São Paulo, segundo autoridades.

Partes do centro e Sudeste registram tempestades desde ontem (com até 100 mm de chuva por dia e ventos de 100 km/h) e granizo, após uma forte seca, informou o Inmet.

Em Brasília, as chuvas foram recebidas co alívio, após um recorde de mais de 165 dias de seca. Funcionários tiveram que abrir o guarda-chuva no plenário da Câmara dos Deputados devido a um vazamento de água pluvial, que afetou equipamentos eletrônicos no local, mostram imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais.

No estado de São Paulo, sete pessoas morreram, principalmente devido à queda de árvores e muros devido à violência dos ventos e precipitações, informou a Defesa Civil do estado.

Parte da cidade de São Paulo ficou às escuras devido às tempestades, e 1,6 milhão de clientes seguiam sem energia, segundo a concessionária Enel.

“Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados, e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos”, informou a empresa.

rsr/db/lb