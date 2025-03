Chuvas causam alagamentos, desabamento e paralisam trecho da CPTM na Grande SP

A Defesa Civil emitiu alerta para alagamentos e deslizamentos na Região do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo (SP), após fortes chuvas atingirem a área durante a tarde desta segunda-feira, 31. A tempestade deixou vários pontos de Santo André (SP) cheios de água e paralisou um trecho da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, as zonas norte e sul da capital também registraram chuvas.

Confira vídeo:

Current situation in Av Pedro Américo in Santo André, São Paulo, Brazil pic.twitter.com/AXmeOCvjFF — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 31, 2025

De acordo com a Defesa Civil, choveram 131 milímetros em Mauá (SP), 84 milímetros em Santo André (SP) e 52 milímetros em São Bernardo do Campo (SP) nas últimas três horas. Segundo a corporação, as autoridades dos municípios estão atuando nas áreas de risco.

minha mãe está presa na plataforma da estação Prefeito Celso Daniel da @CPTM_oficial, em Santo André, onde está tudo alagado e a Defesa Civil local não responde se vai ajudar as pessoas que estão vendo a água subir por todos os lados! ajuda, @defesacivilsp! pic.twitter.com/C5ZgYoe1oN — efe ✨ (@efe_maciel) March 31, 2025

Em contato com a IstoÉ, a CPTM informou que desde as 14h50, trens da Linha-10 Turquesa não estão circulando entre as estações Utinga e Mauá devido a pontos de alagamento na via.

“Para atender os passageiros no trecho interrompido, foram solicitados 30 ônibus do sistema Paese”, pontuou a CPTM

aesthetic de santo andre hoje pic.twitter.com/QQjNS5iEOX — dogs (@dentecaonino) March 31, 2025

Em Mauá, também na região do ABC Paulista, uma residência desabou devido à tempestade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas não há informações a respeito de vítimas.

*Texto em atualização