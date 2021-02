Chuvas beneficiam desenvolvimento da soja e atrapalham colheita do milho no RS

São Paulo, 5 – Chuvas regulares nos últimos dias no Rio Grande do Sul têm favorecido a cultura da soja e o desenvolvimento das lavouras, segundo a Emater. “Trazem tranquilidade aos agricultores que haviam atrasado o início do plantio em função da baixa umidade do solo”, disse a empresa em nota.

Quanto ao plantio do milho, com 99% da área semeada, a umidade reduziu o ritmo da colheita, que nesta semana chega a 37% da área total cultivada.

