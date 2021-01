Chuvas atrapalham buscas por sobreviventes de sismo na Indonésia

MAMUJU, 17 JAN (ANSA) – Subiu para 77 o número de mortos no terremoto que sacudiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia, mas chuvas torrenciais atrapalharam os trabalhos de busca por sobreviventes nos escombros neste domingo (17).

O sismo de magnitude 6.2 na escala Richter foi registrado na última sexta-feira (15), mas o número de vítimas tende a aumentar nos próximos dias.

“A chuva representa riscos porque prédios danificados podem colapsar se ela se torna muito pesada, e réplicas [do terremoto] também podem movê-los”, disse um socorrista à agência AFP.

Guindastes e escavadoras foram deslocados para a cidade de Mamuju, a mais afetada pelo abalo sísmico. “Escavar escombros muito rápido com equipamentos pesados pode esmagar e matar sobreviventes soterrados”, acrescentou o socorrista.

Em seu Angelus deste domingo, o papa Francisco exprimiu “proximidade” e pediu orações pelas vítimas do terremoto e do acidente aéreo que matou 62 pessoas no Mar de Java em 9 de janeiro.

A Indonésia fica no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, região de intensa atividade sísmica e vulcânica. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de 9.1 seguido de um tsunami matou 220 mil pessoas no Sudeste Asiático, incluindo 170 mil na Indonésia.

Já em 2018, um tremor de 7.5 fez 4,3 mil vítimas em Sulawesi.

(ANSA).

