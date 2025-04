Chuvas atingem todo o Brasil; Centro-Oeste, Sudeste e Sul encaram tempestades

Chuvas intensas vão atingir todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 28, mas a situação no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul será preocupante visto que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê perigo para tempestades e lançou um alerta laranja para as regiões.

De acordo com a previsão, os locais mais afetados pelas precipitações vão ser: Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Oeste Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Norte Central Paranaense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Presidente Prudente e Centro-Sul Paranaense.

Segundo as autoridades, as chuvas vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos vão estar intensos (60-100 km/h). Existe, portanto, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Sendo assim, o instituto faz algumas recomendações para as pessoas que moram nas áreas de risco. Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, é importante que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também é recomendável que aparelhos elétricos e quadro geral de energia sejam desligados durante as tempestades.

As regiões Norte e Nordeste receberam alerta do Inmet para perigos potenciais. As chuvas vão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos vão estar intensos (40-60 km/h). Existe, no entanto, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.