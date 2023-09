Chuvas aliviam pressão sobre colheita de grãos dos EUA, mas semana deve ser de calor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 14:19 Compartilhe

Nova York, 4 – As chuvas esporádicas em partes do Meio-Oeste dos Estados Unidos aliviaram os temores de que as colheitas de milho e soja fossem duramente atingidas pela seca. Apesar disso, as previsões indicam que a semana deve ser de temperaturas acima do normal, com “calor significativo” na região, segundo a DTN. “A chuva parou na maior parte de maio e junho, o que prejudicou o crescimento e desenvolvimento iniciais”, explicou Brian Pullam, da corretora Linn & Associates, acrescentando que as precipitações recentes foram oportunas para a polinização e cultivo.

O Cinturão do Milho dos EUA vem enfrentando períodos de seca expressiva e aumento nas temperaturas, mas os períodos de chuva ao longo da temporada de crescimento ajudaram a mitigar os temores em relação aos rendimentos, de acordo com pesquisadores da Pro Farmer Crop Tour.

Após dias de inspeção em campos de sete Estados, a expedição projetou uma safra de milho de cerca de 9% maior do que as estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) para o ano passado, mas 2,4% menor para a safra de soja.

Agricultores que acompanhavam as estimativas ficaram desapontados com a colheita sem melhorias mais expressivas. A Pro Farmer projetou uma produção de milho de 14,960 bilhões de bushels (379,98 milhões de toneladas) em 2023/24 e produtividade média de 172 bushels/acre (10,80 toneladas/hectare), superiores ante 2022, mas abaixo das estimativas do USDA, de 15,111 bilhões de bushels (383,82 milhões de t) e rendimento de 175,1 bushels/acre (10,99 toneladas/hectare). “Depois do ano passado ter sido tão ruim, estávamos esperando uma recuperação este ano”, disse Brent Judisch, inspetor Pro Farmer.

Nos últimos 12 meses, as expectativas de safra mais robusta pesaram sobre os preços dos grãos. Os contratos de milho e trigo mais ativos caíram cerca de 28%. Enquanto as cotações da soja foram pouco alteradas, sustentadas pela oferta mais restrita.

Antes do verão no país (de junho a setembro), as condições pareciam ideais para o plantio, o que permitiu a plantação mais rápida do que nos quatro anos anteriores. Até então, a expectativa era de colheitas quase recordes, à medida que os agricultores tentavam aproveitar os preços altos de 2022. Agora, eles esperam que o calor pressione as colheitas nos próximos meses. Fonte: Dow Jones Newswires

