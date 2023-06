Chuvas adiam quartas de final do WTA 500 de Berlim para sábado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 14:30 Compartilhe

As chuvas que caíram nesta sexta-feira (23) na capital alemã obrigaram os organizadores do WTA 500 de Berlim a adiarem os jogos de quartas de final do torneio para sábado, dia em que também serão disputadas as semifinais.

As oito tenistas ainda vivas na competição vão entrar em quadra a partir das 5h30 (horário de Brasília) e, encerrada a rodada de quartas, as vencedoras voltam para jogar as semifinais “depois de um período de descanso razoável”, segundo a organização do torneio.

A principal favorita ao título, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, foi eliminada nas oitavas pela russa Veronika Kudermetova (13ª).

Também já está fora do torneio a cazaque Elena Rybakina (3ª), que caiu na segunda rodada ao ser derrotada pela croata Donna Vekic (23ª).

