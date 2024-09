Chuva preta é esperada novamente no RS; entenda relação do fenômeno com as queimadas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 14:29 Para compartilhar:

O fenômeno da chuva preta deve atingir o Rio Grande do Sul mais uma vez nesta quinta-feira, 12, de acordo com a MetSul Metereologia. Com a chegada de uma frente fria, a previsão é de formação de chuva para quase todo o estado no fim da tarde.

Conforme a previsão, a instabilidade frontal deve trazer chuva preta com fuligem de queimadas se precipitando com as gotas d’água. Nos últimos dia, moradores do Uruguai e de algumas cidades gaúchas divulgaram nas redes sociais imagens da cor da água da chuva que caiu na região no início da semana.

O que é a chuva preta?

Soot ou fuligem é um material particulado constituído principalmente de carbono, que se forma como resultado da combustão incompleta de materiais orgânicos, como combustíveis fósseis (carvão, petróleo) e biomassa (madeira, resíduos agrícolas), de acordo com a MetSul.

“Quando esses materiais não queimam completamente, em vez de se transformarem inteiramente em dióxido de carbono (CO2) e vapor de água, eles produzem partículas finas de carbono negro e outros compostos. Essas partículas são extremamente pequenas, com diâmetros na escala de nanômetros a micrômetros, o que lhes permite permanecer suspensas no ar por longos períodos e viajar grandes distâncias”, disse a empresa de meteorologia.

Conforme a MetSul, a fuligem e a chuva preta estão intimamente relacionadas. “A chuva preta é um fenômeno que ocorre quando a fuligem e outras partículas contaminantes presentes na atmosfera se misturam com a umidade e precipitam sob a forma de chuva.”

Trata-se de chuva contaminada com poluentes, que ao cair no solo pode afetar corpos d’água, solos e vegetação. “A chuva preta tem impactos visíveis no ambiente urbano. Ela pode deixar uma camada de sujeira nas superfícies, como prédios, veículos e infraestrutura, o que pode levar à degradação dos materiais e aumentar os custos de manutenção”, afirma a MetSul.

Conforme alerta a empresa de meteorologia, a relação entre fuligem e chuva preta é um indicador preocupante dos níveis de poluição atmosférica em muitas partes do mundo.

