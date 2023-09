Chuva no Rio Grande do Sul: nuvem ‘engole’ cidade gaúcha e dia vira ‘noite’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 17:24 Compartilhe

Uma tempestade atingiu Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado, 23, primeiro dia da primavera, e “escureceu” no município em plena manhã – a iluminação pública precisou ser acesa. Um vídeo compartilhado em rede social pela empresa de meteorologia Metsul mostra uma nuvem do tipo prateleira se aproximando e “engolindo” a cidade da Serra Gaúcha.

As imagens foram gravadas em time lapse, técnica que permite a exibição de um evento em um espaço de tempo menor.

Segundo a Metsul, a nuvem do tipo Cumulonimbus pode atingir alturas de 10 a 20 quilômetros e, como são densas, bloqueiam em parte a luz do Sol.

O ar quente avança pelo Rio Grande do Sul, deixando as condições climáticas ideais para a formação de nuvens carregadas e temporais, de acordo com a empresa de meteorologia. A previsão é de que o Estado registre, neste sábado, máxima de 39 graus.

Nas redes sociais, moradores da Serra Gaúcho também compartilharam imagens da chuva deste sábado.

Ciclone no Rio Grande do Sul

No começo do mês, um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul e deixou cidades devastadas. Ao menos 47 pessoas morreram na maior tragédia climática da história do Estado.

