Chuva no PR traz risco de perda no trigo; soja e milho podem ter replantio

Brasília, 31 – A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) informou que técnicos da pasta e da Defesa Civil averiguam as perdas na produção agropecuária do Estado decorrentes das fortes chuvas registradas no último fim de semana. Em nota, a pasta afirmou que há risco de quebra na produção e na qualidade da safra de trigo. Quanto à safra de verão 2023/24, que está sendo cultivada, a secretaria disse que as fortes chuvas poderão exigir replantio de algumas áreas.

De acordo com a secretaria, as regiões mais prejudicadas pelos temporais, sul, centro-sul e sudoeste do Estado, realizam a colheita da safra de inverno no momento, com mais de 84% do trigo retirado do campo e 17% das lavouras de cevada colhidas.

“No núcleo de Guarapuava, um dos principais produtores de culturas de inverno, os estragos foram grandes, ainda que não haja relatório definitivo. A estimativa é de que haja redução significativa na produtividade da cevada, trigo e aveia. As culturas de verão terão mais atraso no plantio”, observou a pasta.

As mesmas regiões semeiam as lavouras de soja (+58% da área implantada), milho primeira safra (91%) e feijão (79%). “As chuvas volumosas podem demandar o replantio ou nova colocação de adubo, o que aumenta os custos de produção nas áreas que exigirem esse manejo. Em outras regiões, a grande umidade do solo pode manter as raízes encharcadas, podendo posteriormente ter reflexo negativo na produção”, esclareceu a pasta. Há ainda atraso no plantio de soja em algumas áreas, como no norte do Estado. Em relação à produção pecuária, a pasta observou danos em aviários da região de Dois Vizinhos e perda de leite em virtude da impossibilidade de captação em algumas regiões após a interdição de rodovias e destruição de pontes.

Conforme o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, boa parte dos produtores não realizou seguro da safra. Segundo ele, o governo do Estado avaliará medidas de apoio para os agricultores, especialmente os localizados nos municípios que decretaram emergência. A Secretaria de Agricultura observou que, após a passagem do tornado no último fim de semana, as chuvas prosseguiram ao longo desta segunda-feira no Estado.

