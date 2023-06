Chuva não impede festa do Manchester City pelo título da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/06/2023 - 18:15 Compartilhe

A chuva que caiu em Manchester nesta segunda-feira (12) não impediu a festa dos torcedores do Manchester City pelo título da Liga dos Campeões, que teve um desfile pelas ruas da cidade.

No sábado, o City derrotou a Inter de Milão por 1 a 0 em Istambul e conquistou pela primeira vez a Champions, encerrando com chave de ouro uma temporada histórica, em que o time também foi campeão do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra.

A delegação dos ‘Citizens’ retornou da Turquia no domingo de manhã, mas a maior parte dos jogadores viajou diretamente à ilha espanhola de Ibiza para continuar as comemorações.

Mesmo depois de dois dias sem dormir e de um atraso de 30 minutos devido ao mau tempo, o técnico Pep Guardiola e seus jogadores comemoraram com os torcedores o título inédito do clube.

“Como os tempos mudaram!”, disse a torcedora Sarah Morris, em referência aos anos em que o City viveu à sombra do arquirrival Manchester United.

“É um sonho que nunca imaginei”, acrescentou a jovem de 27 anos.

Um sonho que se tornou realidade graças, principalmente, às centenas de milhões de euros investidos pelos proprietários dos Emirados Árabes Unidos desde que compraram o clube, em 2008.

Depois de cinco títulos da Premier League nas últimas seis temporadas, o City, enfim, chega ao topo do futebol europeu.

“Tenho apenas 21 anos, mas nunca vamos superar isto”, afirmou Tom Kennedy, enquanto caminhava até a praça Saint Peter’s de Manchester, onde o elenco do City era aguardado por milhares de torcedores.

Ao chegar no local, Guardiola brincou com a chuva: “Que desfile! Que tarde! Tinha que ser assim, com chuva, do contrário não seria Manchester. Não queríamos sol, queríamos chuva. Foi perfeito”.

