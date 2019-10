Chuva não deve comprometer produção de trigo, diz Fecoagro-RS

São Paulo, 3 – A colheita do trigo no Rio Grande do Sul deve começar com perspectiva de bom potencial produtivo, informou nesta quinta-feira, 3, em nota, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (Fecoagro-RS). “Mesmo as chuvas que chegaram ao Estado nesta semana não devem comprometer a produção”, informa a entidade.

Conforme informa o presidente da Fecoagro-RS, Paulo Pires, a colheita do trigo deve ser iniciada na semana que vem, depois das chuvas. O cereal apresenta, até o momento, bom potencial produtivo, “e mesmo os dias com as precipitações não vão prejudicar”, reafirma Pires, que diz estar “confiante”.

Em regiões mais quentes das Missões, o trigo está em formação e apresenta ótimo desenvolvimento, observa a Fecoagro.

Pires comenta, entretanto, que a preocupação está na comercialização. Ele diz que, mesmo com a frustração de safra no Paraná as vendas não estão fluindo. “No ano passado nós tivemos 600 mil toneladas de trigo exportação. Esse ano praticamente não há negócios ainda, então é uma notícia até certo ponto preocupante”, diz.