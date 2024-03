Chuva não dá trégua e semifinal do Pro Tour de Dubai de Skate Street é adiado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/03/2024 - 12:45 Para compartilhar:

A World Skate (organização mundial da modalidade) confirmou o adiamento da semifinal do Pro Tour de Skate Street, que aconteceria neste sábado por causa do mau tempo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que amanheceu debaixo de chuva.

A entidade ainda revelou que a semifinal deverá ocorrer no domingo, que está sem previsão de chuva. A World Skate informará nas próximas horas o novo cronograma da competição. Ainda não se sabe se as finais ocorrerão no mesmo dia ou se serão transferidas para segunda-feira.

Na sexta-feira, o Brasil teve seis representantes nas quartas de final do Pro Tour de Dubai. Com a segunda melhor nota do dia (76,45), Rayssa Leal foi a única classificada no feminino, já que Marinas Gabriela ficou no meio do caminho, com a nota 39,24. A ‘Fadinha’ foi superada apenas pela australiana Chloe Covell, que cravou 78,73.

No masculino, o Brasil teve quatro representantes nas quartas de final, mas somente Felipe Gustavo conseguiu avançar às semifinais de sábado. Ivan Monteiro, Giovanni Vianna e Lucas Rabelo acabaram fora da lista dos 16 melhores.

Felipe Gustavo se garantiu com os 65,01 pontos somados da primeira volta, avançando na 12ª colocação. Giovanni Vianna ficou perto de se garantir, fechando em 18º, com 56,74. Lucas Rabelo foi o 24º, com 42,70 e Ivan Monteiro, então o melhor brasileiro do qualificatório, fechou somente em 27º, com 40,02.

