Chuva na Baixada Fluminense: homem de 46 anos está desaparecido

Um homem de 46 anos que mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, está sumido desde a tarde de quarta-feira, 29, quando a cidade foi atingida por um intenso temporal.

Ele tentava atravessar uma ponte quando teria caído em um rio. Bombeiros fazem buscas desde a manhã de quinta-feira, 30, mas até a noite não o localizaram.

Segundo os bombeiros, Vagner Espinosa foi visto pela última vez iniciando a travessia da ponte enviesada que liga os bairros de Heliópolis e Areia Branda, sobre o rio Botas. A suposição é que ele caiu no rio. Belford Roxo atingiu nível 4 de alerta das chuvas, em uma escala que vai de zero a 5.

Os bombeiros informaram que nesta quinta-feira, 30, demarcaram um trecho do rio, perto do local onde ele teria caído, e fizeram buscas por Espinosa, mas não o encontraram. As buscas vão continuar nesta sexta-feira, 31.

O Rio Botas costuma transbordar sempre que há chuvas intensas em Belford Roxo. Em janeiro do ano passado, o curso d’água inundou casas na vizinhança, causando muitos estragos.

A Defesa Civil de Belford Roxo alerta que as pessoas não devem tentar atravessar pontes ou lugares alagados, durante temporais, porque a correnteza se torna mais forte e pode arrastar pessoas, como pode ter ocorrido com Espinosa.