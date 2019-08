Chuva muda programação e jogo de Melo é adiado para sexta em Winston-Salem

A chuva voltou a atrapalhar a programação do Torneio de Winston-Salem, último preparatório para o US Open, que começa na segunda-feira, em Nova York. O mau tempo desta quinta acabou adiando o jogo do brasileiro Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot, na chave de duplas, para esta sexta.

A partida deles contra os britânicos Jamie Murray (ex-parceiro do também brasileiro Bruno Soares) e Neal Skupski será valida pela semifinal da competição de nível ATP 250, nos Estados Unidos. Melo e Kubot são os principais favoritos ao título nas duplas. O jogo está marcado para as 12 horas (horário de Brasília).

O atraso na programação vai garantir ao menos um contratempo aos duplistas. Se vencerem, terão que jogar duas partidas no mesmo dia porque a final também está marcada para esta sexta. A outra semi terá os belgas Sander Gille e Joran Vliegen contra os locais Nicholas Monroe e Tennys Sandgren.

O mau tempo fez com que somente 36 minutos de jogo fossem disputados nesta quinta. Foi somente o que o francês Benoit Paire e o espanhol Pablo Carreño Busta conseguiram jogar antes da interrupção pela chuva. Paire liderava o placar no primeiro set por 4/3.

Os demais jogos das quartas de final da chave de simples terão: John Millman x Steve Johnson, Andrey Rublev x Denis Shapovalov e Frances Tiafoe x Hubert Hurkacz.