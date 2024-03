Chuva mata 17 no Espírito Santo; 5 morreram em casa para pessoas com deficiência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/03/2024 - 21:09 Para compartilhar:

Subiu para 17 o número de pessoas que morreram no Espírito Santo por conta das fortes chuvas que atingem parte do Sudeste, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado na tarde deste domingo, 24 – até a noite de sábado, 23, quatro óbitos haviam sido confirmados.

O governo decretou situação de emergência em 13 cidades do Sul do Estado afetadas pelas chuvas. O município com o maior número de vítimas é Mimoso do Sul, com 15 mortes. As outras duas ocorreram no município vizinho, Apiacá. O número de vítimas pode aumentar. “Ainda temos pessoas desaparecidas”, afirmou o governador Renato Casagrande na tarde deste domingo.

Entre sexta (22) e sábado (23), Mimoso do Sul registrou o acumulado de 231,8 milímetros de chuvas. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Mimoso, Leonardo Ferreira, a cidade está “devastada”. A água chegou ao segundo andar dos imóveis e arrastou carros.

Uma casa de repouso para idosos e outra que dá assistência a pessoas com deficiência foram tomadas pela água. Na primeira, dez idosos foram retirados do local “sem intercorrências”, segundo a Defesa Civil estadual. Já na segunda, cinco pessoas morreram e outras cinco precisaram ser resgatadas por aeronave – não há informações sobre o estado de saúde delas.

Ainda em Mimoso do Sul, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi arrastado pela enxurrada que alagou ruas do local. De acordo com a corporação, os militares estavam atendendo ocorrências na região quando estacionaram a viatura e seguiram até o local do atendimento com um bote.

Outras cidades também foram afetadas pelo grande volume de água, como Vargem Alta, com acumulados de chuva de 150,6 mm e Bom Jesus do Norte, atualmente sobre um alerta de risco “Muito Alto” de movimentação de massa.

Pelo menos 5.481 moradores ficaram desalojados no Estado – ou seja, precisaram ir para a casa de parentes ou amigos – e 255 estão desabrigados, sendo acolhidos em alojamentos provisórios fornecidos pelas prefeituras.

A Defesa Civil estadual considera alto o risco de eventos hidrológicos na região Sul do Estado ainda neste domingo. “Podem-se deflagrar eventos de alagamento, enxurradas e inundações dos córregos urbanos”, diz o alerta.

A região também apresenta alta possibilidade de deslizamentos de terra induzidos e em encostas naturais e quedas de barreira às margens de rodovias. No Rio de Janeiro, sete pessoas já morreram por conta das chuvas – a maioria delas, em deslizamentos.

