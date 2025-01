Chuva forte causa estragos e deixa mais de 500 mil casas sem energia em SP

A forte chuva que atingiu o estado de São Paulo durante a tarde desta terça-feira, 7, causou danos e problemas de energia em cerca de 650 mil casas. De acordo com um comunicado divulgado pela Enel, a maior parte dos clientes teve o serviço restabelecido em menos de meia hora.

“A distribuidora segue realizando manobras remotas na rede para normalizar o serviço a todos os clientes o mais rápido possível. As regiões mais afetadas foram as Zonas Sul e Leste da capital e parte do ABC”, informou a empresa.

Diversos municípios do estado sofreram com prejuízos significativos devido à força dos ventos e das águas. São Caetano, por exemplo, registrou um desabamento parcial da cobertura de um estacionamento dentro de um Supermercado, localizado na Avenida Goiás, no Centro.

Em nota oficial à imprensa, a rede Sonda Supermercados confirmou o desmoronamento em decorrência da forte chuva acompanhada de granizo. Dados indicam que as rajadas de vento chegaram a 65 km/h.

“Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais. Reforçamos que o local está devidamente interditado, e já iniciamos uma avaliação técnica para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível”, informou o supermercado.

Alguns chamados para quedas de árvores foram emitidos na região do ABC, mas não há relato de cidadãos machucados até o momento. A Defesa Civil Municipal segue em campo para prestar apoio aos afetados.

Já na cidade de São Paulo, uma árvore caiu sobre um veículo na Rua Francisco José da Cruz. Segundo a Defesa Civil, duas árvores de grande porte tombaram – uma delas atingindo a parte traseira de um veículo ocupado por duas pessoas.

“O policiamento de área efetuou a retirada dos ocupantes, sem ferimentos”, disse o órgão em comunicado.

A linha 10 – Turquesa da CPTM, que conecta regiões importante do ABC, também seguiu com a velocidade reduzida durante a tarde desta terça-feira. O motivo seria risco de descarga elétrica.

Em Ferraz de Vasconcelos, um imóvel desabou também em função das fortes chuvas. Felizmente, a residência já estava desocupada. Além disso, quedas de árvores prejudicaram a fiação elétrica e um muro desabou em cima de um veículo estacionado.

A Defesa Civil alega que não há feridos, desabrigados ou desalojados no município.

Por volta das 13h, o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo emitiu alertas de atenção para alagamentos em várias zonas da cidade. O site da organização também avisa que a tendência dos próximos dias não deve ser muito diferente das condições típicas de verão – sol e calor com chuvas rápidas e isoladas.