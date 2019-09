Chuva forte atinge a Zona Sul do Rio nesta terça-feira

Rio – Uma chuva forte atingiu o Rio nesta terça-feira, com intensidade forte na Zona Sul e moderada a fraca em outros locais da cidade. Houve a formação de bolsões d’água na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na Avenida Epitácio Pessoa, no Leblon, e na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca. Equipes foram acionadas e atuam no escoamento da água nos locais.

A chuva forte ocorreu entre 18h15 e 18h30, segundo o Centro de Operações Rio, perdendo força em seguida. A tendência é que ela se mantenha fraca no início da noite, podendo voltar em intensidade moderada, ocasionalmente forte, em alguns momentos da noite.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a chuva forte foi desencadeada pela aproximação de uma frente fria pelo oceano.

Na quarta e quinta-feira, o tempo segue instável com a passagem de frente fria, mas a previsão é que a chuva ocorra apenas em intensidade fraca a moderada, a qualquer hora do dia. Na quinta-feira, o tempo deverá se manter desta forma, voltando a ficar estável apenas na sexta-feira, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuva.