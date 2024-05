Chuva força adiamento de 3 jogos da chave masculina de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 18:16 Para compartilhar:

Três jogos da terceira rodada da chave masculina de Roland Garros que começaram a ser disputados nesta sexta-feira (31) tiveram que ser adiados para sábado devido à chuva que caiu sobre Paris, informou a organização do torneio.

Na quadra Simonne Mathieu, o polonês Hubert Hurkacz, número 8 do mundo, vencia o canadense Denis Shapovalov (118º) por 2 sets a 0 [6-3, 7-6 (7/0)], e por 2-1 na terceira parcial, quando o duelo foi interrompido definitivamente, com pouco mais de duas horas de jogo.

Na quadra 14, o búlgaro Grigor Dimitrov (10º) tinha um set e uma quebra de vantagem (6-3, 2-1) sobre o belga Zizou Bergs (104º) quando os jogadores tiveram que voltar aos vestiários.

Também foi afetado o jogo entre o canadense Felix Auger-Aliassime (21º) e o americano Ben Shelton (15º) na quadra sete, quando ambos ainda disputavam o primeiro set. Com 5-4 a favor, o canadense vai sacar para fechar a parcial no reinício do confronto, já na quadra Suzanne Lenglen.

A programação da primeira semana de Roland Garros foi muito afetada pela chuva, com exceção dos jogos na quadra central, Philippe Chatrier, e na Suzanne Lenglen, que contam com teto retrátil.

