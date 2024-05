Chuva faz Rio Grande do Sul declarar estado de calamidade pública

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 7:35 Para compartilhar:

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou estado de calamidade pública após mais de 100 municípios gaúchos terem sido afetados pelas chuvas intensas. A decisão foi publicada na noite de quarta-feira de feriado, 1º, em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. Os temporais já deixaram 10 mortos e ao menos 21 pessoas desaparecidas.

A medida ressalta a severidade dos impactos das chuvas, inundações, granizo, alagamentos, enxurradas e vendavais no Estado, sendo categorizados como desastres de Nível III, classificados por danos e prejuízos substanciais. O decreto permanecerá em vigor por 180 dias.

O decreto estabelece que os órgãos e entidades da administração pública estadual devem prestar apoio imediato às áreas afetadas, em colaboração com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Além disso, o texto prevê a possibilidade de os municípios afetados pedirem auxílio semelhante, cujas solicitações serão avaliadas e homologadas pelo Estado, na tentativa de dar resposta mais ágil e coordenada diante da emergência.